Тикнизян – лучший в первом круге РПЛ по дистанции на спринтах

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян стал лидером первого круга РПЛ по дистанции, преодолённой на спринтах.

Как сообщает Рустат, Наир преодолел дистанцию равную 4 719 метрам со скоростью выше 25,2 км/ч. Второе место рейтинга у Роберто Фернандеса из «Балтики» - латиноамериканец преодолел 4 385 метров. Третье место снова у игрока «Локомотива» - это Сергей Пиняев, преодолевший спринтерским бегом 3 950 метров.

Ранее был назван футболист, который в первом круге пробежал больше всех.