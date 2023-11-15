Евгений Чернов: «Футбол в РПЛ стал более атакующим, многие команды играют агрессивно»

Крайний защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об изменениях в Российской премьер-лиге.

«Сейчас футбол в РПЛ стал более атакующим, многие команды играют агрессивно, чаще убегают за спину. Это здорово», — заявил футболист «РБ Спорту».

Чернов добавил, что хотел бы видеть больше хороших нападающих в лиге, чтобы ему было сложнее против них играть — это повысит интерес к нашему чемпионату.

В текущем сезоне 31-летний Чернов принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух результативных передач.

В 15 турах РПЛ подопечные Валерия Карпина смогли набрать 17 очков. В настоящий момент «Ростов» находится на 11-й позиции.