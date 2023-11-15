Камерунский полузащитник Алекс Сонг вчера официально завершил карьеру. 36-летний экс-футболист в своё время успел поиграть в казанском «Рубине», что в клубе из столицы Татарстана не забыли. Российский клуб в телеграм-канале опубликовал памятное видео с камерунцем.

«Спасибо за всё, Саша Песня!», - пишет пресс-служба «Рубина», прикрепив небольшое видео.

Напомним, что Сонг выступал за «Рубин» с 2016 по 2018 годы. Также в его карьере были лондонский «Арсенал», «Барселона», французская «Бастия», «Чарльтон» и «Вест Хэм». С 2005 по 2014 годы Сонг был игроком сборной Камеруна.