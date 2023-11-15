Игроки «Ахмата» выходят из длительных выходных

После поражения от «Локомотива» в Москве (1:2) игроки грозненского «Ахмата» получили несколько выходных дней. Как сообщает пресс-служба клуба, завтра, 16 ноября футболисты и тренерский штаб начнут подготовку к ближайшему матчу в рамках 16 тура Российской премьер-лиги.

Игроки будут тренироваться на свой базе. Первые дни команда будет проводить по две тренировки в день, включая работу в тренажёрном зале. Ближе к официальной игре перейдёт на режим одной тренировки в день.

Прямо сейчас пять футболистов находятся в расположении национальных сборных. К занятиям будут привлечены несколько футболистов молодёжной команды.

Напомним, что «Ахмат» сейчас идёт в зоне вылета на 15-м месте, в активе чеченского клуба лишь 12 очков. Правда, столько же у «Балтики», которая идёт на 14-м месте.

В грядущем туре РПЛ грозненцы встречаются с прямым конкурентом в лице «Оренбурга» в гостях.