Лантратов рассказал, какие у него отношения с Гилерме

Основной голкипер столичного «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, в каких отношениях он находится с более опытным партнёром по команде, легендой «Локо» Маринато Гилерме.

«Мы с Маринато в хороших отношениях, а познакомились мы с ним ещё с того момета, когда я был в «Локомотиве» в 2016 году. Он мне подсказывает и помогает, общаемся на футбольные и нефутбольные темы», - говорит Лантратов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в этом сезоне Лантратов защищает ворота «Локо» в рамках РПЛ. В Кубке России в четырёх матчах из шести на групповом этапе его подменял Гилерме.