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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лантратов рассказал, какие у него отношения с Гилерме

15 Ноября 2023 • 17:03 Комментировать

Основной голкипер столичного «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, в каких отношениях он находится с более опытным партнёром по команде, легендой «Локо» Маринато Гилерме.

«Мы с Маринато в хороших отношениях, а познакомились мы с ним ещё с того момета, когда я был в «Локомотиве» в 2016 году. Он мне подсказывает и помогает, общаемся на футбольные и нефутбольные темы», - говорит Лантратов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в этом сезоне Лантратов защищает ворота «Локо» в рамках РПЛ. В Кубке России в четырёх матчах из шести на групповом этапе его подменял Гилерме.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Илья Лантратов ещё теги
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