​«Печально, но закономерно»: В «Оренбурге» оценили результат первого круга

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» занимает пост спортивного директора, дал комментарий по поводу итогов первого круга Премьер-лиги для команды.

После половины турнирной дистанции чемпионата «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне стыковых игр. Зону прямого вылета команда опережает всего лишь на одно очко.

«Итоги первой части РПЛ печальны, но закономерны. Просто в первых пяти играх набрали одно очко из 15 возможных, поэтому ситуация такая. Будем исправлять», - цитирует Андреева ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Оренбург» проведёт 26 ноября – против «Ахмата» на своём поле.