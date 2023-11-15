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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Печально, но закономерно»: В «Оренбурге» оценили результат первого круга

15 Ноября 2023 • 16:39 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» занимает пост спортивного директора, дал комментарий по поводу итогов первого круга Премьер-лиги для команды.

После половины турнирной дистанции чемпионата «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне стыковых игр. Зону прямого вылета команда опережает всего лишь на одно очко.

«Итоги первой части РПЛ печальны, но закономерны. Просто в первых пяти играх набрали одно очко из 15 возможных, поэтому ситуация такая. Будем исправлять», - цитирует Андреева ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Оренбург» проведёт 26 ноября – против «Ахмата» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев

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