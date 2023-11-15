Пресс-служба пермского «Амкара» сообщила, что футбольный клуб распускает свой действующий тренерский штаб во главе с Иваном Черенчиковым, бывшим защитником пермяков.

Вместе с Черенчиковым тренерский штаб «красно-чёрных» покинули старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренера вратарей Максим Гавриш. Новый тренерский штаб «Амкара» представят перед началом сборов к новому сезону.

Напомним, что «Амкар» по итогам футбольной осени вылетел из группы «серебро» Второй лиги «А» во Вторую лигу «Б», заняв восьмое место в турнирной таблице из 10.

Кстати, именно в эту среду было объявлено об отставке с поста главного тренера «Черноморца» уроженца Перми, бывшего игрока «Амкара», московского «Торпедо» и питерского «Зенита» Константина Зырянова.