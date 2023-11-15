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Игрок Оренбурга» Перес: «Уход Лички повлиял на команду? Нет, результат должны показывать футболисты»

15 Ноября 2023 • 16:18 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес поделился мнением о том, что является причиной неудачных выступлений команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 15 туров РПЛ «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. По мнению Переса, уход из клуба бывшего тренера Марцела Лички не повлиял на команду, и всю ответственность за результат несут футболисты, допускающие много ошибок как в атаке, так и в обороне.

«Уход Лички повлиял на команду? Нет, игроки остались прежними. В конечном итоге на поле выходят футболисты, и они должны показывать результат. Личка, Деограсия — неважно! Мы главные действующие лица», — приводит слова Переса Metaratings.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 26 ноября против «Ахмата». Начало — в 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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