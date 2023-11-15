Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков высказался о выступлениях «сине-бело-голубых» в первом круге РПЛ.

Напомним, в 15 турах петербургская команда набрала 30 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два балла. По мнению Желудкова, к зимнему перерыву «Зенит» сможет занять лидирующую позицию в чемпионате России.

«Оценю «Зенит» на четыре балла по пятибалльной шкале. Пять можно получить, если идти на первом месте с отрывом в пять очков. Но я думаю, что сейчас «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции», — цитирует Желудкова «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что петербургской команде следует поработать над реализацией моментов.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 25 ноября против «Сочи». Начало — в 15:15 по московскому времени.