​Кафанов не ждёт «новых Акинфеевых» в ближайшие годы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что в обозримом будущем в стране не появится голкиперов, которые могут повторить путь Игоря Акинфеева.

«Я думаю, что Акинфеевым никто не станет, [такой вратарь появится] нескоро, потому что такие, как Акинфеев, рождаются раз в десятилетие», - цитирует Кафанова ТАСС.

Как известно, Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России после домашнего чемпионата мира, на котором команда в 2018 году добралась до полуфинала. С тех пор вопрос возвращения Акинфеева в главную команду страны поднимался не раз, но капитан ЦСКА не изъявлял желания снова играть на международном уровне.