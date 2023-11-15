​Губерниев грубо оскорбил коллегу по «Матч ТВ»

Дмитрий Губерниев попал в номинацию на премию ТЭФИ в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». В номинацию попали две программы Губерниева и одна программа Георгия Черданцева. Дальше разгорелись споры – Дмитрий Шнякин и Константин Генич возмутились отсутствием в номинации комментаторов финала чемпионата мира – 2022.

В одной из последних публикаций в телеграм-канале Губерниев напомнил «недовольным футбольным комментаторам», что на премию выдвигает телеканал, то есть это в «Матч ТВ» посчитали, что репортаж финала мундиаля не соответствовал самому высокому уровню. Губерниев призвал комментаторов лучше делать свою работу.

Дальше Дмитрий Губерниев явно оскорбил Дмитрия Шнякина, работавшего на финальной игре чемпионата мира вместе с Романом Трушечкиным.

«Кстати, Рома Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома - держись!» - написал Губерниев.