Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев грубо оскорбил коллегу по «Матч ТВ»

15 Ноября 2023 • 15:42 Комментировать (1)

Дмитрий Губерниев попал в номинацию на премию ТЭФИ в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». В номинацию попали две программы Губерниева и одна программа Георгия Черданцева. Дальше разгорелись споры – Дмитрий Шнякин и Константин Генич возмутились отсутствием в номинации комментаторов финала чемпионата мира – 2022.

В одной из последних публикаций в телеграм-канале Губерниев напомнил «недовольным футбольным комментаторам», что на премию  выдвигает телеканал, то есть это в «Матч ТВ» посчитали, что репортаж финала мундиаля не соответствовал самому высокому уровню. Губерниев призвал комментаторов лучше делать свою работу.

Дальше Дмитрий Губерниев явно оскорбил Дмитрия Шнякина, работавшего на финальной игре чемпионата мира вместе с Романом Трушечкиным.

«Кстати, Рома Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома - держись!» - написал Губерниев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Роман Трушечкин Дмитрий Шнякин Матч ТВ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
15 Ноября 2023 в 16:08
ай.. и токма махача не хватаить.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
17:00 · Россия. Премьер-лига
Оласа назвал цель «Краснодара»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Печально, но закономерно»: В «Оренбурге» оценили результат первого круга
16:30 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» оценили работу Игнашевича
16:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Амкар» распустил тренерский штаб во главе с Черенчиковым официально
16:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок Оренбурга» Перес: «Уход Лички повлиял на команду? Нет, результат должны показывать футболисты»
16:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
От Гаранина хотят, чтобы «Черноморец» шёл «ближе к первой тройке»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» поддержал решение КДК о дисквалификации Газинского
15:50 · Россия. Премьер-лига
Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов не ждёт «новых Акинфеевых» в ближайшие годы
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев грубо оскорбил коллегу по «Матч ТВ» 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Итогами первого круга мы очень недовольны»
Все новости
Рекомендуем