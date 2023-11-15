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Агент — о будущем Конате: «Ждём решения «Ахмата»

15 Ноября 2023 • 15:19 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, поделился мнением о будущем своего клиента.

Напомним, контракт Конате с грозненским клубом рассчитан до лета следующего года. По словам Селюка, в скором времени игрок сборной Буркина-Фасо может покинуть «Ахмат».

«Он может покинуть клуб. «Ахмат» должен решить, мы ждём этого решения. Никто пока никуда не дёргается, Конате отправился в сборную, всё в рабочем порядке», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Конате провёл за «Ахмат» 20 матчей, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 миллиона евро.

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