​Карпин ответил на вопрос о возможном конфликте Дзюбы с Пиняевым

В прессе появилась информация о том, что после недавнего матча против «Спартака» между игроками «Локомотива» - между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым – произошёл конфликт. Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«В любой нормальной семье бывают конфликты. Если это случается после каждой игры, даже неудачной, - это плохо. Но такое случается», - сказал Карпин журналистам в среду.

В рамках ноябрьского сбора национальная команда России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Команды сыграют в Волгограде в понедельник, 20 ноября.