​«По барабану»: Карпин отреагировал на слова Абаскаля

Рулевой «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Испанец на днях сказал, что никогда не видел, чтобы кто-то в одно время тренировал клуб и сборную.

«Говорит и говорит, мне по барабану, как обычно», - сказал Карпин журналистам.

Карпин отметил, что он обменялся парой фраз с Абаскалем перед воскресной игрой чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

Сборная России в настоящий момент готовится к товарищескому матчу против Кубы. Игра пройдёт в понедельник, 20 ноября.