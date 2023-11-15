Жена Карпина предстала в новом образе: «Какая-то девушка взломала мой инстаграм»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фото, на котором предстала в новом образе.

Супруга российского специалиста подписала фото: «Какая-то девушка взломала мой инстаграм* (соцсеть, признанная в России экстремистской). А как вам новый образ Дарьи?

Под руководством Валерия Карпина сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы. Встреча состоится в Волгограде, 20 ноября. Начало – 19:30 по московскому времени. За текстовой прямой трансляцией следить можно здесь.