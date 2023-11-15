Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой — о возможной драке Дзюбы с Пиняевым: «В «Зените» такое случалось»

15 Ноября 2023 • 14:13 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слухи о драке между игроками «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Подкалывали Пиняева? Да. Я у него спрашивал — он сказал, что ничего не было. Артём эмоциональный игрок. В «Зените» такое случалось», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее информацию о драке опроверг представитель Дзюбы Леонид Гольдман. Позже высказался и сам московский клуб.

В 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 25 ноября против «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Андрей Мостовой Сергей Пиняев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
11:20
Карпукас считает, что «Локомотив» способен завершить сезон в тройке призёров
09:59
Дзюба: «Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей»
09:22
Вайсс: «Мне интересен чемпионат России»
14 Ноября
23:02
Пономарёв: «Не думаю, что Дзюба совсем чокнулся» 1
20:00
Непомнящий предположил, из-за чего могли поконфликтовать Дзюба и Пиняев 1
15:34
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
13 Ноября
23:32
Первак: «Ждал от Дзюбы большего»
20:10
Вера: «Локомотив» с лета ведёт переговоры о моём трансфере
19:33
Агент рассказал о состоянии Баринова
16:42
Названа лучшая связка игроков первого круга РПЛ
12 Ноября
22:30
Джикия скоро приступит к тренировкам в общей группе
18:10
Карпукас: «В своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб»
13:23
У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока
11:48
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно»
11 Ноября
18:36
Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Карпин ответил на вопрос о возможном конфликте Дзюбы с Пиняевым
14:54 · Россия. Премьер-лига
​«По барабану»: Карпин отреагировал на слова Абаскаля
14:50 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «У «Спартака» нет чёткого стиля»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Карпин объяснил вызов Соболева в сборную России
14:40 · Россия. Премьер-лига
Жена Карпина предстала в новом образе: «Какая-то девушка взломала мой инстаграм» 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «У «Краснодара» могут возникнуть проблемы, у них нет опыта и состава, как у «Зенита»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Я всегда хочу забивать, но намного важнее, что «Краснодар» идёт на первом месте»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой — о возможной драке Дзюбы с Пиняевым: «В «Зените» такое случалось»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой хочет играть в Европе
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов может получить работу в «Торпедо»
13:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» объяснили отставку Зырянова
13:19 · Россия. Премьер-лига
Зырянов прокомментировал увольнение из «Черноморца»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Титов оценил работу главного тренера «Краснодара»
12:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» объявил об уходе Зырянова с поста главного тренера официально
12:45 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Карпин не обсуждает с игроками работу судей»
Все новости
Рекомендуем