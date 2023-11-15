Андрей Мостовой — о возможной драке Дзюбы с Пиняевым: «В «Зените» такое случалось»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слухи о драке между игроками «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Подкалывали Пиняева? Да. Я у него спрашивал — он сказал, что ничего не было. Артём эмоциональный игрок. В «Зените» такое случалось», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее информацию о драке опроверг представитель Дзюбы Леонид Гольдман. Позже высказался и сам московский клуб.

В 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 25 ноября против «Крыльев Советов».