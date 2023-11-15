Мостовой хочет играть в Европе

Российский полузащитник Андрей Мостовой, правами на которого владеет петербургский «Зенит», заявил о желании попробовать свои силы в европейском футболе.

«Хочу ли я играть в Европе? Конечно. Было предложение из Франции этим летом. Почему остался? Наверное, у этого клуба не было возможности выкупить меня», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

26-летний полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. Срок контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Мостовой сыграл восемь поединков, в которых забил один мяч.