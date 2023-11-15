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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой хочет играть в Европе

15 Ноября 2023 • 13:53 Комментировать

Российский полузащитник Андрей Мостовой, правами на которого владеет петербургский «Зенит», заявил о желании попробовать свои силы в европейском футболе.

«Хочу ли я играть в Европе? Конечно. Было предложение из Франции этим летом. Почему остался? Наверное, у этого клуба не было возможности выкупить меня», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

26-летний полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. Срок контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Мостовой сыграл восемь поединков, в которых забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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