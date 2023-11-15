Зырянов прокомментировал увольнение из «Черноморца»

Футбольный специалист Константин Зырянов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера новороссийского «Черноморца».

«Моя отставка из «Черноморца» - решение руководства. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. Будущее не комментирую. Пока закрываю дела в Новороссийске», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Зырянов занимал пост рулевого «Черноморца» с осени прошлого года. В текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги новороссийский коллектив занимает 15-е место, набрав 18 очков после 18 матчей.