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Зырянов прокомментировал увольнение из «Черноморца»

15 Ноября 2023 • 13:19 Комментировать

Футбольный специалист Константин Зырянов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера новороссийского «Черноморца».

«Моя отставка из «Черноморца» - решение руководства. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. Будущее не комментирую. Пока закрываю дела в Новороссийске», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Зырянов занимал пост рулевого «Черноморца» с осени прошлого года. В текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги новороссийский коллектив занимает 15-е место, набрав 18 очков после 18 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск
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