Бывший полузащитник сборной России и столичного «Спартака», а в настоящий момент эксперт Егор Титов оценил работу главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Надо выделить Ивича. Видно, что он поработал хорошо. Команда полностью поменяла свой стиль. Играют разумно, есть хорошие моменты как в атаке, так и в обороне», - передает слова Титова Metaratings.ru.

В последнем поединке «Краснодар» на выезде встречался с петербургским «Зенитом». Матч завершился вничью со счетом 1:1. После 15 туров Премьер-лиги краснодарская команда набрала 32 очка и лидирует в турнирной таблице.