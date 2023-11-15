Байрамян: «Карпин не обсуждает с игроками работу судей»

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин не обсуждает с подопечными работу судей.

«Было достаточно игр, где мы заслуживали победу. Но только первый круг закончился, все в наших руках. Про судей ничего не хочу говорить, сам Карпин про это с нами не разговаривает», - приводит слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Ростов» потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 1:2. После 15 туров подопечные Карпина набрали 17 очков и находятся на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.