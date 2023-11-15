Титов высказался о защитнике «Спартака» Рябчуке

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре защитника Олега Рябчука за «красно-белых».

«Игроки, которых покупают, должны прийти и играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, но что-то не идёт», - рассказал Титов в беседе с журналистом Metaratings.ru.

Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» в летнее трансферное окно. С ним был подписан контракт на три года.

В текущем сезоне Премьер-лиги защитник сыграл девять матчей, в которых сделал голевую передачу.