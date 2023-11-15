Игрок «Краснодара» Оласа сравнил РПЛ и Ла Лигу

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа, поигравший в чемпионате Испании, сравнил Российскую премьер-лигу и Ла Лигу.

«В плане игры чемпионат России больше переходный - атака и возврат, матчи более открытые. В Испании это больше владение мячом и больше тактики. Здесь меньше тактики и больше динамичной игры», - приводятся слова уругвайского футболиста на официальном сайте краснодарского клуба.

Оласа перешел в «Краснодар» в летнее трансферное окно. После 15 туров Премьер-лиги подопечные Владимира Ивича набрали 32 балла и располагаются на первой строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка.