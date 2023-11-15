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Оласа рассказал, что советовался со Смоловым перед трансфером в «Краснодар»

15 Ноября 2023 • 12:26 Комментировать

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поведал о знакомстве с российским форвардом Фёдором Смоловым. Уругваец рассказал, что советовался с Фёдором перед трансфером в стан «быков».

«Он правда отличный парень. Мы встретились в «Сельте». Хорошо общались и до сих пор поддерживаем контакт. До приезда сюда я поговорил с ним, он очень хорошо отзывался о клубе», - передает слова уругвайского футболиста пресс-служба «быков».

29-летний защитник пополнил ряды краснодарского коллектива минувшим летом, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата России Оласа провел 12 поединков и сделал голевую передачу.

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Краснодар Фёдор Смолов Лукас Оласа ещё теги
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