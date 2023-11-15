Милонов призвал российские клубы проводить зимние сборы в Краснодарском крае

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил клуба Российской премьер-лиги проводить зимние сборы в Краснодарском крае.

Политический деятель отметил, что в Краснодарском крае есть прекрасная база, и, по его мнению, нужно отвыкать шиковать за границей.

«Представляете, какой будет пример для остальных, если в «Зените» скажут: мы не едем на сборы за границу, мы будем тренироваться в Краснодарском крае. Все начнут за это уважать», - приводит слова Милонова «РБ Спорт».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что уральский клуб проведёт три сбора в Турции.