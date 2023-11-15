Фернандес не успеет восстановиться к матчу против «Сочи»

Полузащитник Дмитрий Васильев и латераль Марио Фернандес не смогут помочь петербургскому «Зениту» в поединке 16-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

Как информирует «Спорт-Экспресс», оба футболиста не успевают восстановиться после повреждений.

Поединок «Зенита» против «Сочи» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 25 ноября. Начало встречи запланировано в 15:15 по московскому времени.

После 15 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Сочи» с десятью баллами идет на 16-й строчке.