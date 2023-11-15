Бушманов: «С приходом Бабича Дуарте стал сильнее»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о защитнике столичного клуба Алексисе Дуарте.

Специалист отметил, что парагвайцу сильно доставалось по началу, но считает, что критика была заслуженной, но в последних встречах он выглядит намного увереннее.

«С приходом Бабича Дуарте стал сильнее. Плюс он уже адаптировался и начал показывать тот футбол, который от него ждут», – приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Дуарте принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.