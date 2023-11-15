Смородская назвала клуб, который станет чемпионом РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Нужен опыт борьбы за первое место. Нужно не сдаваться в каждой игре. Поэтому я не очень верю, что «Краснодар» будет первым. Мне кажется, что «Зенит» снова станет чемпионом», - приводит слова Смородской телеканал «Матч ТВ».

После первого круга «Краснодар» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Петербургский «Зенит», имеющий в своем активе 30 баллов, располагается на второй позиции.

Напомним, что «сине-бело-голубые» пять раз подряд выигрывали чемпионат России.