Назван игрок, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ

Хавбек Данил Глебов, выступающий за «Ростов», пробежал самую большую дистанцию среди всех футболистов Российской премьер-лиги. Полузащитник преодолел на поле 183,837 километра, об этом сообщается в телеграм-канале РУСТАТ.

Второе место в рейтинге занял представитель екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев – 170,278 км. Топ-3 по этому показателю замкнул игрок казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов (166,832 км).

В текущем сезоне Глебов сыграл 15 поединков в чемпионате России, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. После первого круга подопечные Валерия Карпина набрали 17 баллов и занимают 11-е место в таблице.