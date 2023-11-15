Агент Голенкова: «Егор способен на большее»

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, высказался об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

По мнению агента, своей игрой 24-летний футболист заслужил доверие со стороны главного тренера команды Валерия Карпина.

«Егор здорово проявляет себя в первой части. Наверное, он начал показывать то, что всегда мог. Его прогресс для меня не стал чем-то удивительным, я знаю, что он способен ещё на большее», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Голенков провёл за «Ростов» 20 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. После 15 туров РПЛ южане расположились на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков.