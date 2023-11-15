Легионер «Зенита»: «Я бы согласился получить российский паспорт»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао высказался касательно возможного получения российского паспорта.

«Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», - передает слова бразильского футболиста Sport24.

Напомним, что Родригао выступает в российском чемпионате с 2021 года. Сначала он играл за «Сочи», а потом перебрался в петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провел семь поединков, в которых голевыми действиями не отметился.