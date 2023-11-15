Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионер «Зенита»: «Я бы согласился получить российский паспорт»

15 Ноября 2023 • 11:31 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Родригао высказался касательно возможного получения российского паспорта.

«Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», - передает слова бразильского футболиста Sport24.

Напомним, что Родригао выступает в российском чемпионате с 2021 года. Сначала он играл за «Сочи», а потом перебрался в петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провел семь поединков, в которых голевыми действиями не отметился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
12:52 · Россия. Премьер-лига
Титов оценил работу главного тренера «Краснодара»
12:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» объявил об уходе Зырянова с поста главного тренера официально
12:45 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Карпин не обсуждает с игроками работу судей»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о защитнике «Спартака» Рябчуке
12:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Оласа сравнил РПЛ и Ла Лигу
12:26 · Россия. Премьер-лига
Оласа рассказал, что советовался со Смоловым перед трансфером в «Краснодар»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Милонов призвал российские клубы проводить зимние сборы в Краснодарском крае
12:13 · Россия. Премьер-лига
Фернандес не успеет восстановиться к матчу против «Сочи»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «С приходом Бабича Дуарте стал сильнее»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала клуб, который станет чемпионом РПЛ
11:43 · Россия. Премьер-лига
Назван игрок, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова: «Егор способен на большее»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Зенита»: «Я бы согласился получить российский паспорт»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Карпукас считает, что «Локомотив» способен завершить сезон в тройке призёров
11:09 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Спартак» сделает всё возможное, чтобы победить в оставшихся матчах этого года»
Все новости
Рекомендуем