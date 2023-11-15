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Карпукас считает, что «Локомотив» способен завершить сезон в тройке призёров

15 Ноября 2023 • 11:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне.

По мнению футболиста, «железнодорожникам» по силам завершить текущий розыгрыш РПЛ в лидирующей тройке и выполнить задачу, которая была поставлена перед командой.

«Какой результат посчитаю удовлетворительным для «Локомотива» в РПЛ? Завершить сезон в тройке. Нам поставили такую задачу, мы должны её решить», — цитирует Карпукаса «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Карпукас

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