Карпукас считает, что «Локомотив» способен завершить сезон в тройке призёров

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне.

По мнению футболиста, «железнодорожникам» по силам завершить текущий розыгрыш РПЛ в лидирующей тройке и выполнить задачу, которая была поставлена перед командой.

«Какой результат посчитаю удовлетворительным для «Локомотива» в РПЛ? Завершить сезон в тройке. Нам поставили такую задачу, мы должны её решить», — цитирует Карпукаса «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на восемь баллов.