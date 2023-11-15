Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выигрыш «Краснодаром» первого круга РПЛ.

- В принципе, я считаю первое место «Краснодара» справедливым. Галицкий столько лет вкладывает в эту команду, что когда-то должны прийти везение, удача и вознаграждение. Во-вторых, «Краснодар» не шарахается, в отличие от «Спартака», «Динамо», ЦСКА. Может, раньше у «Краснодара» был получше состав, но сейчас у него команда гораздо более ровная, чем у остальных.

Из «Зенита» ушёл Малком – и там всё потерялось. Нет лидеров и нет такого, что выходят яркие личности и делают коллективную комбинационную игру. А должно у команды что-то бросаться в глаза даже не профессионалу, а болельщику-любителю. Тот же «Спартак» берёт себе легионеров вообще непонятных. А у «Краснодара» всё понятнее. Укрепили защитную линию, спокойно играет Сафонов, ярко проявляет себя Сперцян, забивает нападающий Кордоба. На фоне уровня всего чемпионата, я считаю, они заслуженно идут на первом месте.

Я не говорю, что «Краснодар» сейчас по игре сильнее всех. Игрового превосходства над остальными у него не видно. Рациональность – да, везение – да. Креативным футболом отличаются «Крылья Советов», они получают удовольствие от игры. У «Краснодара» этого нет, конечно, однако есть результат. Другое дело, если, не дай бог, пойдут травмы. Замен-то у них равноценных нет. «Краснодар» не обладает таким классом, какой раньше был у «Спартака». Если краснодарцы станут меньше двигаться на поле, то могут со многими аутсайдерами потерять очки. Такая проблема ещё может возникнуть у них в будущем.

По итогам первого круга чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. У «Зенита», ближайшего преследователя «быков», 30 баллов.