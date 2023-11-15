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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатов: «Спартак» сделает всё возможное, чтобы победить в оставшихся матчах этого года»

15 Ноября 2023 • 11:09 Комментировать

Игрок московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением об оставшихся матчах команды до зимнего перерыва.

«Главное, чтобы мы побеждали, а для этого надо работать на максимум, и все будет хорошо. Сделаем всё возможное, чтобы забрать три очка в оставшихся матчах этого года», - приводит слова Игнатова «Чемпионат».

После 15 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь баллов. В следующем матче «Спартак» встретится с «Балтикой».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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