Игнатов: «Спартак» сделает всё возможное, чтобы победить в оставшихся матчах этого года»

Игрок московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением об оставшихся матчах команды до зимнего перерыва.

«Главное, чтобы мы побеждали, а для этого надо работать на максимум, и все будет хорошо. Сделаем всё возможное, чтобы забрать три очка в оставшихся матчах этого года», - приводит слова Игнатова «Чемпионат».

После 15 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь баллов. В следующем матче «Спартак» встретится с «Балтикой».