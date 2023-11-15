Уткин - о драке Дзюбы и Пиняева: «Один в весе петуха, другой в весе курицы»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о конфликте между игроками московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Когда прочитал новость, что подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд 30, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся», - оставил сообщение Василий в своем телеграм-канале.

Напомним, что конфликт в раздевалке «железнодорожников», по данным СМИ, произошел после поединка против грозненского «Ахмата» (2:1).

По итогам первого круга чемпионата России «Локомотив» набрал 24 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Дзюба прокомментировал новость о драке с Пиняевым