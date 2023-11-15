Божин: «Видно, что «Факел» прогрессирует»

Защитник «Факела» Сергей Божин поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем сезоне.

Футболист отметил, что «Факел» прогрессирует и уже успел набрать больше очков, чем в прошлом году.

«Видно, что команда прогрессирует. А на что она способна, покажет результат после 30-го тура», — приводит слова Божина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Божин провёл за «Факел» 15 матчей, в которых забил один гол.

После 15 туров РПЛ «Факел» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч воронежская команда проведёт 26 ноября в гостях против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.