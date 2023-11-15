Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал команду, которая удивила в хорошем и в плохом смысле.

«Удивил «Краснодар», думаю, мало было людей, которые ожидали, что эта команда выиграет первый круг. В какое-то время у «быков» был большой отрыв от второго места, а ближе к 15 туру они очки растеряли. Всё равно первый круг команда завершила на первом месте, и ничья с «Зенитом» на его арене может быть показателем.

Кто хуже всего себя проявил? Думаю, что «Сочи». Никто не мог ожидать от команды такого провала, когда они ещё пару лет назад были в призёрах с Федотовым. Сейчас команда на последнем месте, но у «Сочи» хороший состав и есть финансы. Явно команда идёт не на своём месте. Удивляет с большим знаком «минус», — сказал Дьяков.