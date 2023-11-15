Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков назвал команду РПЛ, которая удивляет с большим знаком «минус» эксклюзив

15 Ноября 2023 • 15:10 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал команду, которая удивила в хорошем и в плохом смысле.

«Удивил «Краснодар», думаю, мало было людей, которые ожидали, что эта команда выиграет первый круг. В какое-то время у «быков» был большой отрыв от второго места, а ближе к 15 туру они очки растеряли. Всё равно первый круг команда завершила на первом месте, и ничья с «Зенитом» на его арене может быть показателем.

Кто хуже всего себя проявил? Думаю, что «Сочи». Никто не мог ожидать от команды такого провала, когда они ещё пару лет назад были в призёрах с Федотовым. Сейчас команда на последнем месте, но у «Сочи» хороший состав и есть финансы. Явно команда идёт не на своём месте. Удивляет с большим знаком «минус», — сказал Дьяков.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Дьяков Сочи РПЛ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
16:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Соболев не играет? Спросите у Абаскаля»
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов допустил, что Проведель отказался от сборной России из-за политики
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Печально, но закономерно»: В «Оренбурге» оценили результат первого круга
16:30 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» оценили работу Игнашевича
16:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную Фомина и Скопинцева
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Амкар» распустил тренерский штаб во главе с Черенчиковым официально
16:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок Оренбурга» Перес: «Уход Лички повлиял на команду? Нет, результат должны показывать футболисты»
16:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
От Гаранина хотят, чтобы «Черноморец» шёл «ближе к первой тройке»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» поддержал решение КДК о дисквалификации Газинского
15:50 · Россия. Премьер-лига
Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов не ждёт «новых Акинфеевых» в ближайшие годы
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев грубо оскорбил коллегу по «Матч ТВ» 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Итогами первого круга мы очень недовольны»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​Газинский дисквалифицирован на два матча
Все новости
Рекомендуем