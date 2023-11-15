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«Краснодар» может расстаться с полузащитником в январе

15 Ноября 2023 • 10:19 Комментировать

Полузащитник Кевин Ленини может покинуть «Краснодар» в зимнее трансферное окно. Об этом в разговоре с журналистами поведал футбольный агент Пьер Фернандес.

«Есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе, мы работаем над этим», - передает слова агента «РБ Спорт».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Ленини имеет проблемы с игровой практикой. Полузащитник в последних четырех матчах чемпионата России оставался в запасе «быков».

По итогам первого круга Премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 32 балла и занимает первое место в турнирной таблице.

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