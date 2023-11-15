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Дзюба: «Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей»

15 Ноября 2023 • 09:59 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба считает, что компьютерные игры помогают людям в их развитии. Также футболист согласился с тем, что игроки, занимающиеся своим дело профессионально, являются настоящими спортсменами.

«Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей. Если раньше мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени», — цитирует Дзюбу ТАСС.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.  

После 15 туров РПЛ «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба

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