Дзюба: «Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба считает, что компьютерные игры помогают людям в их развитии. Также футболист согласился с тем, что игроки, занимающиеся своим дело профессионально, являются настоящими спортсменами.

«Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей. Если раньше мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени», — цитирует Дзюбу ТАСС.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

После 15 туров РПЛ «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.