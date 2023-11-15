В «Ахмате» сообщили о намерении расстаться с некоторыми футболистами

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что грядущей зимой некоторые игроки могут покинуть грозненский клуб.

По словам Газзаева, кардинальный изменений в составе команды не произойдёт, однако «Ахмат» расстанется с рядом футболистов.

«С некоторыми футболистами в зимнюю дозаявочную кампанию придётся расстаться. С теми людьми, которые, как мы считаем, помочь на сегодняшний день уже не могут», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, после 15 туров РПЛ «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч грозненская команда проведёт 26 ноября против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.