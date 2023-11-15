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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два игрока из РПЛ вызваны в сборную Казахстана

15 Ноября 2023 • 09:39 Комментировать

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев определился с заявкой на предстоящие поединки отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 против национальных команд Сан-Марино и Словении.

Как сообщает пресс-служба федерации футбола страны, в список включены 27 футболистов. Среди них есть два представителя Российской премьер-лиги. Речь идет о защитнике петербургского «Зенита» Нуралы Алипе и игроке грозненского «Ахмата» Марате Быстрове.

Сборная Казахстана сначала встретится против Сан-Марино. Этот поединок состоится 17 ноября. Спустя несколько дней подопечные Адиева проведут матч с национальной командой Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Казахстана Марат Быстров Нуралы Алип ещё теги
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