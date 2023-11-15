Банк России посредством своего официального сайта сообщил о выпуске памятных монет номиналом один рубль серии «Российский спорт». На них нанесены эмблемы нескольких футбольных клубов: «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». Тираж каждой монеты – десять тысяч экземпляров.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги подошел к завершению первый круг. По итогам 15 туров на первом месте располагается «Краснодар» (32), вторым идет «Зенит» (30), а топ-3 замыкают «Крылья Советов» (25). Московский «Спартак» (24) занимает лишь шестое место, отставая от лидера на восемь баллов.