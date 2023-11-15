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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вайсс: «Мне интересен чемпионат России»

15 Ноября 2023 • 09:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс признался, что ему интересен чемпионат России, но он не стал отвечать на вопрос о своём возможном назначении на пост наставника «Сочи».

Отметим, что в период с 2006 по 2007 год Вайсс работал в подмосковном «Сатурне». Также специалист имеет опыт работы со сборными Грузии и Словакии.

«Конечно, мне интересен чемпионат России, но я не могу говорить, я за рубежом», — цитирует Вайсса «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент «Сочи» возглавляет Александр Точилин, сменивший по ходу сезона Дмитрия Хохлова.

После 15 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Вайсс Слован Братислава

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