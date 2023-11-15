Вайсс: «Мне интересен чемпионат России»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс признался, что ему интересен чемпионат России, но он не стал отвечать на вопрос о своём возможном назначении на пост наставника «Сочи».

Отметим, что в период с 2006 по 2007 год Вайсс работал в подмосковном «Сатурне». Также специалист имеет опыт работы со сборными Грузии и Словакии.

«Конечно, мне интересен чемпионат России, но я не могу говорить, я за рубежом», — цитирует Вайсса «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент «Сочи» возглавляет Александр Точилин, сменивший по ходу сезона Дмитрия Хохлова.

После 15 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.