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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Рубина» оценил игру команды

15 Ноября 2023 • 09:17 Комментировать

Марат Сафиуллин, который является президентом казанского «Рубина», обратился к игрокам команды. В последнем поединке клуб одержал победу над «Сочи» со счетом 2:0.

«Хорошая слаженная игра. Сегодня на поле мы видим команду. Благодаря общим усилиям мы набрали ход и добились отличной серии. Поздравляю вас и болельщиков с этим результатом», - передает слова руководителя пресс-служба казанского клуба.

После 15 проведенных туров «Рубин» набрал 22 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок в рамках РПЛ казанская команда сыграет против воронежского «Факела» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Марат Сафиуллин
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