Президент «Рубина» оценил игру команды

Марат Сафиуллин, который является президентом казанского «Рубина», обратился к игрокам команды. В последнем поединке клуб одержал победу над «Сочи» со счетом 2:0.

«Хорошая слаженная игра. Сегодня на поле мы видим команду. Благодаря общим усилиям мы набрали ход и добились отличной серии. Поздравляю вас и болельщиков с этим результатом», - передает слова руководителя пресс-служба казанского клуба.

После 15 проведенных туров «Рубин» набрал 22 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок в рамках РПЛ казанская команда сыграет против воронежского «Факела» на своем поле.