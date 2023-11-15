Мостовой высказал мнение о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказал мнение о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Во втором круге «Краснодар» будет играть с «Зенитом» на своем поле. Это уже преимущество. Во многом будет решать именно календарь. Любая потеря очков приближает другие команды», - цитирует Мостового Betonmobile.ru.

После первого круга краснодарский коллектив лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Зенит», имея в своем активе 30 баллов, располагается на второй позиции. Далее с одинаковым количеством очков находятся «Крылья Советов», «Динамо» и ЦСКА.