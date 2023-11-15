Экс-игрок «Локомотива» Тарасов обратился к Ольге Бузовой

Экс-футболист московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Тарасов посредством социальных сетей обратился к своей бывшей жене Ольге Бузовой. Он пригласил свою экс-возлюбленную в гости.

«Оля, мы всей семьёй приглашаем тебя к себе домой. Приезжай к нам в гости. Поужинаем, покушаем. Если хочешь, сделаем борщ - всё, что пожелаешь. Если хочешь - дай знать», - говорится в публикации экс-футболиста «железнодорожников».

Напомним, что Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год.

Последним клубом Дмитрия был столичный «Велес», который хавбек покинул осенью 2021 года.