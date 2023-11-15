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Дзюба прокомментировал новость о драке с Пиняевым

15 Ноября 2023 • 08:33 Комментировать

Центральный форвард Артём Дзюба, выступающий за столичный «Локомотив», отреагировал на информацию о потасовке с одноклубником Сергеем Пиняевым.

35-летний нападающий в своих социальных сетях выложил ролик, где мужчина низкого роста в боксерских перчатках пытается избить более высокого оппонента. Это видео Дзюба сопроводил надписью: «Видео слили».

Ранее сообщалось, что во время недавнего матча против грозненского «Ахмата» Артём «напихал» Пиняеву за неудачную игру. Более молодой игрок не стал молчать и ответил одноклубнику. После окончания встречи конфликт перенесся в раздевалку. По итогу игрокам пришлось разнимать Дзюбу и Пиняева.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Сергей Пиняев ещё теги
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