Серб Ранджелович назвал любимое блюдо русской кухни

Вингер «Рубина» Лазар Ранджелович порассуждал о такой важной части жизни человека как кухня. А также назвал блюдо, которого нет в Сербии и которое очень полюбилось ему в России.

«Наши кухни довольно похожи. Плюс я нашел пару сербских ресторанов. Скучаю по домашней еде - иду туда. А любимое русское блюдо? Сырники с медом, любимый завтрак. Мне кажется, все футболисты любят сырники. В Сербии их нет», - говорит футболист «Спорт-Экспрессу».

Ранее в любви к сырникам признавался другой легионер РПЛ из более далёкой страны, нежели Сербия – бразилец Фернандо Костанца. Он и его жена даже научились готовить это блюдо дома.