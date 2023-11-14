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Ранджелович: «Даже не зная языка, в России почти всё понимаю»

14 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать

Вингер «Рубина» Лазар Ранджелович – серб. Как известно, сербы и русские пусть и не на одном языке говорят, но в некоторых моментах могут друг друга прекрасно понять. Вот и Лазар не испытал особых проблем с адаптацией в России, особенно затрагивая тему языка.

«Россия – как моя родина: люди, повседневная жизнь, язык. Не зная языка почти все понимаешь. Мы похожи, мне не надо было долго адаптироваться», - говорит футболист «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в России Ранджелович выступает с прошлой осени. В том сезоне он был игроком «Урала».

«Мы любим русских, а они нас. К сербам прекрасно здесь относятся. Когда говорю, что из Сербии, люди отвечают: «О, брат!», - добавляет Лазар.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Лазар Ранджелович
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