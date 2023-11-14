Рахманович вновь вызван в сборную Боснии и Герцеговины

Форвард самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович вновь поможет сборной Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба его клуба. Балканской команде предстоит провести два отборочных матча на Евро-2024, правда, шансов на прямой выход на первенство у боснийцев уже не осталось.

Так, 16 ноября команда Рахмановича сыграет дома с командой Люксембурга, а 19 ноября также дома – со сборной Словакии.

Сборная Боснии и Герцеговины занимает пятое место группы J с 9 баллами, отставание от второго места, на котором идут словаки – семь очков.

Тем не менее, выйти на Евро команда ещё может благодаря Лиге наций.