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Ранджелович – о Екатеринбурге: «Мне никогда не было так холодно»

14 Ноября 2023 • 23:19 Комментировать

В славном уральском городе Екатеринбург базируется футбольный клуб «Урал». Сербский вингер Лазар Ранджелович, ныне защищающий цвета казанского «Рубина», провёл в «Урале» прошлый сезон и был немного шокирован тем, какие порой температуры бывают в столице Урала зимой.

«Екатеринбург - большой город, но мне впервые было так холодно зимой! Казань намного красивее Екатеринбурга: летом, когда была хорошая погода, посетил кремль. Сейчас я чувствую себя намного лучше, свободнее... Как дома!», - говорит серб «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что присоединился к «Рубину» Ранджелович в конце трансферного окна – в середине минувшего сентября. В конце проведённого в «Урале» сезона серб вернулся обратно в «Олимпиакос», которому принадлежал, будучи арендованным в «Урале».

Ранее Ранджелович рассказал о походе в баню с Григорием Ивановым.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лазар Ранджелович
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