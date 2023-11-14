Ранджелович – о Екатеринбурге: «Мне никогда не было так холодно»

В славном уральском городе Екатеринбург базируется футбольный клуб «Урал». Сербский вингер Лазар Ранджелович, ныне защищающий цвета казанского «Рубина», провёл в «Урале» прошлый сезон и был немного шокирован тем, какие порой температуры бывают в столице Урала зимой.

«Екатеринбург - большой город, но мне впервые было так холодно зимой! Казань намного красивее Екатеринбурга: летом, когда была хорошая погода, посетил кремль. Сейчас я чувствую себя намного лучше, свободнее... Как дома!», - говорит серб «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что присоединился к «Рубину» Ранджелович в конце трансферного окна – в середине минувшего сентября. В конце проведённого в «Урале» сезона серб вернулся обратно в «Олимпиакос», которому принадлежал, будучи арендованным в «Урале».

Ранее Ранджелович рассказал о походе в баню с Григорием Ивановым.